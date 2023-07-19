Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.

Чиновник отметил, что не верит, что ирландские компании нарушили санкции.

"Мы знаем о сбитии этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции", - сказал он.

Варадкар считает, что санкции могли нарушить "некие третьи стороны".