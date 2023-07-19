"Не могли нарушить санкции": Дублин расследует наличие ирландских деталей в российских "шахедах"
Глава правительства Ирландии Лео Варадкар заявил, что страна проводит расследование после того, как в российском "шахеде" иранского производства были найдены ирландские детали
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Зеленским.
Чиновник отметил, что не верит, что ирландские компании нарушили санкции.
"Мы знаем о сбитии этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции", - сказал он.
Варадкар считает, что санкции могли нарушить "некие третьи стороны".
- Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак 18 июля сообщил , что в сбитом ночью над Николаевом дроне были найдены детали из стран Запада и Азии, среди них были и составляющие из Ирландии.
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