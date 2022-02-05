Не могли Монастырский и Зеленский не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по устоявшейся процедуре высшее государственное руководство обязательно получает информацию о ДТП с участием народных депутатов
Об этом Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ .
По его словам, процедура предусматривает, что правоохранители докладывают высшему руководству государства обо всех инцидентах с народными депутатами.
"Если попадает в аварию народный депутат или член правительства, или кто-то из должностных лиц органов, процедура и протокол такие, что это вертикальный доклад. И если это ночь, утром, в 7 утра я получаю информацию, что произошло такое событие", - сказал Аваков.
Он подчеркнул, что такой протокол разработан, чтобы обеспечить государственную безопасность.
"Не мог министр внутренних дел не знать об этой ситуации. Министр докладывал дальше и выше премьер-министру, председателю Верховной Рады, если тогда депутат у нас попадал в аварию – это ведь не был единственный случай. Или президенту. Такой доклад всегда идет вертикально и очень быстро", - рассказал Аваков.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
- Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
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