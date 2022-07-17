Об этом говорится в очередном перехваченном ГУР разговоре.

"Наташ, знаешь, самое страшное - я женщину убил. Не мог уснуть, когда женщину убил. Она ночью по селу походила, а утром село все расстреляли... Она начала бежать, ну а я выстрелил в нее. Товарищи похвалили, сказали, что правильно с такими", - говорит оккупант.

Также он рассказал о том, как убил мужчину, который стоял перед ним на коленях и умолял не делать этого.

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"Убивал, Наташ, пришлось убивать мне, убивал. Вот один просил на коленях, чтобы не убивал, а я в него выстрелил", - утверждает россиянин.

Кроме этого, он отмечает, что он сейчас в артиллерии, в связи с тем, что его батальон полностью уничтожили, из 300 бойцов осталось 15. В частности, в одну ночь украинцами у них было сожжено 50 танков.

15 июля ГУР перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую", попадает и в своих. Армия РФ несет потери, раненых оставляют на произвол судьбы.

16 июля российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о массовом дезертирстве – уже сотня рашистов сбежали в Калининград.

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