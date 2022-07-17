"Не мог уснуть, когда я женщину убил". Оккупант рассказал, как расправлялся над гражданскими украинцами
Российский военный рассказал своей сестре о женщине, которую он лично убил, потому что та якобы была наводчицей
Об этом говорится в очередном перехваченном ГУР разговоре.
"Наташ, знаешь, самое страшное - я женщину убил. Не мог уснуть, когда женщину убил. Она ночью по селу походила, а утром село все расстреляли... Она начала бежать, ну а я выстрелил в нее. Товарищи похвалили, сказали, что правильно с такими", - говорит оккупант.
Также он рассказал о том, как убил мужчину, который стоял перед ним на коленях и умолял не делать этого.
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"Убивал, Наташ, пришлось убивать мне, убивал. Вот один просил на коленях, чтобы не убивал, а я в него выстрелил", - утверждает россиянин.
Кроме этого, он отмечает, что он сейчас в артиллерии, в связи с тем, что его батальон полностью уничтожили, из 300 бойцов осталось 15. В частности, в одну ночь украинцами у них было сожжено 50 танков.
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