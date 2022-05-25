Не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, - Ярмоленко

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Если честно, я уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с ребятами. Очень скучал, был с ними все время на связи. Но одно дело - общаться по телефону, а другое - вживую. Очень рад увидеть ребят. снова, разделить с ними футбольное поле. Начинаем работать и готовиться. Что касается Шотландии, то с какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной.Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира,- такие игры легкими не бывают", - сказал Ярмоленко.

Форвард сборной Украины также прокомментировал обращение военных.

"Конечно, ребята видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим ради этого все силы", - сказал Андрей Ярмоленко.

Украина в отборе на ЧМ-2022

1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

Ярмоленко в "Вест Геме"

Последнюю игру за "Вест Хэм" Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.

"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Хэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

15 мая Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду.

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