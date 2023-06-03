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Не мешайте работать волонтерам, - общественный деятель Яровая

3 июня, 2023 суббота
10:26
Общество

Дана Яровая волонтер, председатель ОО "Мечта детей Украины", общественный деятель, отметила, что наблюдает очень странные истории со стороны государства относительно попыток регулировать волонтерское движение

Это она сказала в эфире Еспресо.

Дана Яровая прокомментировала недавние активные обсуждения общественностью о попытках Минфина обложить налогом собрание волонтеров, опровергнутое министром финансов Украины Сергеем Марченко в Фейсбуке.

"Хочу отметить, что даже человек из небольшого городка, откуда ушли на фронт ребята, начинает собирать по соседям на нужды своих защитников. Этот человек - волонтер. Люди, которые сидят и плетут сетки, тоже волонтеры. Те, кто постоянно в больницах и ищут лекарства для раненого бойца, тоже волонтеры. У нас война, то есть все, что делается на нужды нашим военным на фронте – волонтерство. А что касается попыток регулировать волонтерство, хочу сказать - отойдите и не мешайте", - подчеркнула общественная деятельница.

Яровая отметила, что там, где не справляется государство, помогают волонтеры, поэтому не нужно им мешать работать.

"Меня вообще удивил месседж министра финансов Сергея Марченко, что будет разрешение завозить дроны, потому что сегодня я уже сбилась со счета, сколько передала разведывательных и боевых дронов, а еще и передала снаряды. Это очень странные истории со стороны государства относительно попыток регулировать волонтерское движение .Мой совет - отойдите и не мешайте нам делать свое дело, помогать ВСУ и быть нам тем сопротивлением, через которое люди доверяют свои средства на нужды армии", - подчеркнула председатель ОО "Мечта детей Украины".

Украина
Война с Россией
волонтеры и война
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