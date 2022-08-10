"Не меняют нас, них*ра": оккупант на Херсонщине жалуется, что их не отправляют на ротации, - перехват разговора
Разведка перехватила разговор, в котором рашист жалуется на отсутствие ротаций в Херсонской области и постоянные обстрелы ВСУ
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
В Херсонской области российским захватчикам не дают ротации.
"Честно говоря, кажется, не меняют нас них*ра, п*здоболие все это", - рассказывает оккупант.
Отец рашиста в ответ начинает сожалеть о выборе профессии: "Выбрали, бл*дь, сдуру, нах*й, тебе эту профессию, теперь х*й как от нее отъ*баться".
На вопрос войска о ротациях – руководство отвечает, что ничего не знают.
Россиянин рассказывает, что в армии планируются командировки по полгода.
"Данные именно с полка. Сейчас 247-й собрались менять, типа по полгода, бл*дь, будет командировка", - говорит отец захватчика.
Кроме того, оккупант жалуется на обстрелы Вооруженных сил Украины.
"Целый день, каждые 5-10 минут... Артой, минометами... Все, даже, я тебе скажу, вдалеке HIMARS эти слышно. Управление 106-й дивизии в тылу накрыли, 30-й мотострелковой бригады вон 2 недели назад. У меня в Ивановске командир полка 3 дня назад принял полк, нах*й еб*ть, снайпер снял", - добавил рашист.
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