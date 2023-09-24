Не менее 120 тысяч армян Нагорного Карабаха готовы выехать в Армению, - Reuters
Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) прогнозирует массовый отток этнических армян из Нагорного Карабаха после успешной военной операции Азербайджана
Об этом сообщает Reuters .
В сообщении говорится, что 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха выедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана и боятся этнических чисток, заявило руководство самопровозглашенного региона.
Премьер-министр Армении также заявил, что карабахские армяне, вероятно, покинут регион, и что Армения готова принять их после поражения на прошлой неделе от Азербайджана в конфликте, берущем свое начало со времен распада Советского Союза.
"Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять с половиной процентов предпочитают покинуть наши исторические земли", - заявил Давид Бабаян, советник Самвела Шахраманяна, президента самопровозглашенной Республики Арцах.
Армянские лидеры Карабаха заявили, что все оставшиеся без крова в результате азербайджанской военной операции и желающие уехать будут сопровождаться в Армению российскими миротворцами.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
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