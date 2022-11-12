Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра. Под Херсоном, на Херсонщине, на берегах. Кто отстреливается, кто пытается пробиться и попасть на тот берег любым способом, кто переодевается в гражданских, кто будет сдаваться в плен. Их еще ловить и ловить. Правый берег Днепра нужно от них очистить, это займет некоторое время", - заметил Сазонов.

По его словам, руководство РФ успело заблаговременно вывезти многих российских военных из Херсона.

"Часть техники также вывели, часть россияне потеряли за последние две недели. Но они и перебрасывали в Херсонскую область личный состав. Россияне выводили штурмовиков и загоняли на их место мобилизованных", - пояснил Сазонов.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста на Каховской гидроэлектростанции, который россияне взорвали во время бегства из Херсона

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