Не менее 10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра, - военнослужащий ВСУ Сазонов
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что многие российские военные еще остались на правом берегу Днепра
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра. Под Херсоном, на Херсонщине, на берегах. Кто отстреливается, кто пытается пробиться и попасть на тот берег любым способом, кто переодевается в гражданских, кто будет сдаваться в плен. Их еще ловить и ловить. Правый берег Днепра нужно от них очистить, это займет некоторое время", - заметил Сазонов.
По его словам, руководство РФ успело заблаговременно вывезти многих российских военных из Херсона.
"Часть техники также вывели, часть россияне потеряли за последние две недели. Но они и перебрасывали в Херсонскую область личный состав. Россияне выводили штурмовиков и загоняли на их место мобилизованных", - пояснил Сазонов.
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