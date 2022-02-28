"Не массовая акция, а взвешенный и точечный шаг": Венедиктова назвала условия освобождения арестантов с боевым опытом

Об этом она сказала в видеообращении, передает Еспресо.TV.



"Это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит, а отбывающим наказание надеяться на день открытых дверей - тоже", - сообщила Венедиктова.



Так, каждый из уволенных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-15 годах.



"Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля за ними", - добавила генпрокурор.



По ее словам, Украине достаточно воинов. За два дня мобилизовано около 100 тыс. граждан, половина – резервисты терробороны.



"Однако защищать Родину - это не только обязанность, но и право. И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, что оступившиеся люди, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс. же, мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы – не наказание, а исправление", – сказала Венедиктова.



Кроме того, прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ, Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых в ходе расследования уголовных производств. По словам генпрокурора, уже передано более 10 тыс.т. горючего, бронетехнику и оружие.



"В то же время, прокуратура продолжает делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора. Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", - резюмировала она.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что участников находящихся под стражей боевых действий в условиях военного положения освободят из-под стражи для участия в войне.