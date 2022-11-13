"Не любой мир – а мир, основывающийся на ценностях Устава ООН": Гутерреш о завершении войны с Россией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за мир между Украиной и Россией на основе принципов организации и международного права
Об этом он сказал на пресс-конференции в Камбодже.
По его словам, российское вторжение стало нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности Украины.
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В то же время Гутерреш подчеркнул, что очень важно создавать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему миру. Генсек ООН добавил, что поддерживает "не любой мир – а мир, основывающийся на ценностях Устава ООН и на основе международного права".
- Напомним, 13 октября Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине. Только 5 государств были против.
- 8 ноября стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме компенсации ущерба, нанесенного Украине российской войной.
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