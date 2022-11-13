Об этом он сказал на пресс-конференции в Камбодже.

По его словам, российское вторжение стало нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности Украины.

Читайте также: ООН начала переговоры с Россией по зерновому соглашению

В то же время Гутерреш подчеркнул, что очень важно создавать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему миру. Генсек ООН добавил, что поддерживает "не любой мир – а мир, основывающийся на ценностях Устава ООН и на основе международного права".

Напомним, 13 октября Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине. Только 5 государств были против.

8 ноября стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме компенсации ущерба, нанесенного Украине российской войной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb