"Не лучшее место для дегустации украинской кухни": посольство РФ цинично отреагировало на ранения граждан Колумбии в Краматорске
Российское посольство заявило, что колумбийцы, получившие ранения в результате ракетного удара по ресторану в Краматорске, выбрали не лучшее место для дегустации украинской кухни
Об этом сообщает в твиттере посольство России в Колумбии.
"С большим сожалением мы узнаем о событиях в Краматорске. По нашему мнению, прифронтовый город, превращенный в оперативный и военно-технический узел, не является лучшим местом для вкуса украинской кухни", - говорится в заявлении.
Фото: Россия в Colombia
Президент Колумбии Густаво Петр сообщил, что МИД Колумбии должен выразить протест РФ в связи с атакой на граждан страны.
"Россия напала на троих беззащитных колумбийцев. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал Петр.
Глава страны также добавил, что ожидает возвращения Эктора Абада Фасиолинса, Каталины Гомес и основателя организации Aquanta Ucraina ("Держись Украина" - группа поддержки Украины в Латинской Америке), депутата Серхио Харамильо, получивших незначительные травмы.
Ракетный удар по Краматорску
Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.
"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - говорил Кириленко.
Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.
В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.
Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов.
По состоянию на 28 июня зафиксировано 10 погибших и 61 ранен, из них трое детей. Также отмечается, что украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску.
Президент Владимир Зеленский о корректировщике удара по Краматорску: сообщников российского терроризма следует считать участниками преступлений против человечности.
28 июня Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента спецслужб России, который 27 июня скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска. 29 июня Офис генпрокурора объявил подозрение в государственной измене.
Подробнее о ходе событий - читайте по ссылке.
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