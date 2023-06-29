Об этом сообщает в твиттере посольство России в Колумбии.

"С большим сожалением мы узнаем о событиях в Краматорске. По нашему мнению, прифронтовый город, превращенный в оперативный и военно-технический узел, не является лучшим местом для вкуса украинской кухни", - говорится в заявлении.

Фото: Россия в Colombia

Президент Колумбии Густаво Петр сообщил, что МИД Колумбии должен выразить протест РФ в связи с атакой на граждан страны.

"Россия напала на троих беззащитных колумбийцев. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал Петр.

Глава страны также добавил, что ожидает возвращения Эктора Абада Фасиолинса, Каталины Гомес и основателя организации Aquanta Ucraina ("Держись Украина" - группа поддержки Украины в Латинской Америке), депутата Серхио Харамильо, получивших незначительные травмы.

Россия ha atacat tres civils colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra.



Cancillería ha de lliurar nota diplomática de protesta.



Esperamos el retorn sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Catalina. — Gustavo Petro (@petrogustavo) Июнь 28, 2023

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - говорил Кириленко.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.

В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов.

По состоянию на 28 июня зафиксировано 10 погибших и 61 ранен, из них трое детей. Также отмечается, что украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску.

Президент Владимир Зеленский о корректировщике удара по Краматорску: сообщников российского терроризма следует считать участниками преступлений против человечности.

28 июня Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента спецслужб России, который 27 июня скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска. 29 июня Офис генпрокурора объявил подозрение в государственной измене.

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