Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин всегда декларировал, что половина мира его поддерживает и поддерживает его так называемую специальную операцию. Скорее всего, этот большой форум, который собирается в Саудовской Аравии, точно поставит точку на любых двойных стандартах. Сейчас для этого все работают. Нам нужна формула мира Украины. А это значит: не лишиться ни грамма территорий, вражеские войска прочь, репарации для Украины, привлечение к ответственности преступников, которые занимались убийствами и уничтожением нашей территории, санкции против РФ", - подчеркнула Тимошенко.

По словам нардепа, более 60 стран мира собираются на саммите в Саудовской Аравии, если они станут на сторону украинской формулы мира – это выбьет основу из-под ног Кремля.

"Этого кровожадного режима, чтобы дальше продолжать войну. Они верили, что у них есть какая-то теневая коалиция в мире, и что они могут этим играть. Этот форум положит этому конец. В этом его цель, его суть и польза для борьбы Украины. А дальше стоит очень четкий вопрос: нам нужны гарантии, но никакие гарантии безопасности не могут заменить членство в НАТО", - подчеркнула Тимошенко.