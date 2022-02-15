Не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства: Лучший бомбардир ЧМ по футболу отреагировал на допинговый скандал с россиянкой на Олимпиаде-2022
Бывший футболист сборной Англии Гарри Линекер поиздевался над оправданием российской фигуристки Камилы Валиевой, которую на Олимпийских играх поймали на допинге
Об этом Линекер написал в Twitter.
Таким образом, лучший бомбардир чемпионата мира-1986 отреагировал на оправдание Валиевой, объяснившей, что запрещенный препарат попал в ее организм через продукт, который употреблял ее дедушка.
"Памятка спортсменам: не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства для сердца. Знаю, все мы делали это", - написал Линекер.
Несмотря на положительный допинг-тест, Камила Валиева была допущена к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- 9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.
- Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.
- 15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые употреблял ее дедушка.
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