Не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства: Лучший бомбардир ЧМ по футболу отреагировал на допинговый скандал с россиянкой на Олимпиаде-2022

Об этом Линекер написал в Twitter.

Таким образом, лучший бомбардир чемпионата мира-1986 отреагировал на оправдание Валиевой, объяснившей, что запрещенный препарат попал в ее организм через продукт, который употреблял ее дедушка.

"Памятка спортсменам: не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства для сердца. Знаю, все мы делали это", - написал Линекер.

Несмотря на положительный допинг-тест, Камила Валиева была допущена к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине.

9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.

Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.

15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые употреблял ее дедушка.

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