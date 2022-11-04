Тема сегодняшней программы: Не лезьте к нам со своими "советами"! Вместе с профессиональными историками ведущие будут говорить о том, как большевики уничтожали наше государство. Узнаете, действительно ли Донбасс был "загнан" в Украину. Как по единой методичке россияне создавали псевдореспублики еще 100 лет назад. А напоследок узнаете, какой известный исторический факт на самом деле оказался мифом.

Все это - в проекте "Не истфак" на ютубе Еспресо. Уже в 18:30, не пропустите!

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НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами из таких научных учреждений:

Института истории Украины НАН Украины;

Украинского института национальной памяти;

ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.

Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.