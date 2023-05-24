Не курсировал с начала полномасштабного вторжения: Укрзализныця возвращает "Интерсити+" Киев – Днепр – Запорожье
Впервые с начала полномасштабной войны Укрзализныця возобновила курсирование скоростного поезда "Интерсити+" 732/731 по маршруту Киев – Днепр – Запорожье
Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.
С 10 июня поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35 прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье будет в 14:25. Обратные рейсы из Запорожья отправляются в 14:45, из Днепра в 16:04 и будут прибывать в Киев в 22:15.
Билеты на этот поезд появятся в приложении Укрзализныци, мессенджерах и в кассах уже в ближайшее время.
- Напомним, Укрзализныця объявила о пилотном проекте по внедрению женских купе.
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