Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.

С 10 июня поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35 прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье будет в 14:25. Обратные рейсы из Запорожья отправляются в 14:45, из Днепра в 16:04 и будут прибывать в Киев в 22:15.

Билеты на этот поезд появятся в приложении Укрзализныци, мессенджерах и в кассах уже в ближайшее время.