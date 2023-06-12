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Не купаться в водоемах и не брать из них воду: Минздрав обратился к жителям 5 областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

12 июня, 2023 понедельник
11:58
Общество смертность на водоемах

Минздрав советует жителям пяти областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду и не поить ею животных

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

"Из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", - отметили в пресс-службе. МЗ.

Там напомнили, что на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор.

"Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения", - резюмировали в ведомстве.

  • Ранее в Минздраве призвали не собирать и не есть рыбу, погибшую в результате подрыва Каховской ГЭС. Такая рыба может вызвать ботулизм.
Новости
Украина
Каховская ГЭС
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