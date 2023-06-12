Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

"Из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", - отметили в пресс-службе. МЗ.

Там напомнили, что на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор.

"Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения", - резюмировали в ведомстве.