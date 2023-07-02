Об этом в воскресенье, 2 июля 2023 г., она заявила в интервью BFMTV.

"Людям, которые все ломают, я им говорю: остановитесь. Не крушите окна, не крушите школы, не крушите автобусы! Остановитесь, это мамы едут в автобусе, это мамы гуляют на улице", - призвала бабушка Нахеля.

"Мы хотим, чтобы эти молодые люди успокоились", - сказала она от имени своей семьи.

Надиа считает, что ответственность за содеянное должен понести и выстреливший в ее внука полицейский и участники массовых беспорядков.

"Он забрал у меня внука. Этот человек должен платить, как и все. Накажут и тех, кто нарушает, кто избивает полицейских. Я верю в справедливость", - подытожила бабушка Нахеля.

Сегодня, 2 июля, Нахель был похоронен.

Беспорядки во Франции: с чего началось, что происходит и как часто такое случается

По всей Франции, в частности в Марселе, Лионе, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Париже, беспорядки возникли из-за смерти 17-летнего парня алжирско-марокканского происхождения по имени Наэль М., проживавшего в парижском пригороде Нантер и работавшего в курьерской доставке. Это событие вызвало возмущение преимущественно среди мигрантов и выходцев из бывших французских колоний. Они выступают против полицейского произвола, насилия и расизма.

Во вторник, 27 июня, полиция застрелила Наэля, который не остановил автомобиль по требованию патрульных. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но тот вскоре скончался. 38-летний офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

Сам он говорит, что не хотел убивать Наэля, а целился ему в ноги.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского вызывают вопросы, хотя он предположил, что тот мог чувствовать угрозу.

Гибель Наэля вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере. Беспорядки быстро охватили страну.

Возмущенная молодежь, среди которой многие старшеклассники, жгут автомобили и мусорные баки, громят автобусные остановки, бьют стекла в бутиках и грабят их, атакуют здания местного самоуправления и полицейские участки. И так продолжается каждую ночь.

В ночь с 1 на 2 июля в еще одном пригороде Парижа, городке Л'Ай-ле-Роз, участники беспорядков даже пытались поджечь дом городского головы. Пострадали его жена и ребенок.

Есть случаи разграбления складов с оружием.

Для наведения порядка мобилизовано 45 тысяч полицейских. В ряде городов временно остановлена работа общественного транспорта в поздние часы.

Несколько сотен человек уже арестованы.

По данным RFI, масштабные молодежные беспорядки с эпицентрами в пригородах, населенных выходцами из стран Северной Африки, встречаются во Франции не впервые, однако в последние десятилетия они значительно участились. Самые крупные из них имели место в 1979, 1990, 2005, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2021 годах.