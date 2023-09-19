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"Не кремлевский след": советник Легиона "Свобода России" сказал, кто может угрожать жизни Кадырова

19 сентября, 2023 вторник
16:15
Мир

Алексей Барановский, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России", считает, что угроза для Кадырова могла быть со стороны Лубянки, потому что фсбшники и силовики никогда не считали его своим

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Рамзан Кадыров является любимцем Владимира Путина. Поэтому Путин никогда не отдал бы никакого приказа по его нейтрализации. Тем более что сам Кадыров неоднократно подчеркивал, что он верный пес хозяина Кремля. По моему мнению, если была угроза Кадырову, то не со стороны Кремля, а со стороны Лубянки", - отметил советник по коммуникации российской оппозиции.

Алексей Барановский отметил, что для фсбшников и силовиков Кадыров был совершенно чужим человеком, случайно вынесенным на гребень успеха и обласканным Кремлем. Его терпели, но никогда не считали своим.

"А сейчас, когда ситуация в России нестабильна, силовики понимают, что Путин не сегодня-завтра также может слететь с власти, потому что они разные варианты должны просчитывать. Поэтому им такие непредвиденные люди как Пригожин, Кадыров совсем не нужны для стабильной силовой вертикали власти "Поэтому Пригожина ликвидировали, а теперь и Кадыров заболел. Я бы не исключал, что это лубянский след, а не кремлевский", - подчеркнул Барановский.

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии председателя Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали , что самолет председателя Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал , что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

Новости
Россия
Владимир Путин
Чечня
Евгений Пригожин
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