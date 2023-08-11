Уже не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем
Западные СМИ полны размышлений, что планы "переговоров с РФ с позиции силы" могут не сложиться
Однако такие сценарии первоначально исходили из ложного предположения. С веры мирного времени, что мир лучше войны, и какие достояния лучше постоянных потерь.
Но это просто не так для Москвы.
Такие соображения не принимают во внимание природу войны между Россией и Украиной. Это война не на территории или даже символы. Это война за существование. Либо Украины, либо имперской России.
И российское государство, а также то, что оно сделало со своим обществом, настроены на овладение Украиной любой ценой. Уж не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем.
Читайте также: Москва использует ракетный козырь в политике
Этому есть рациональные объяснения. Сценарий "приостановки войны", "мир в обмен на территории" и т.д. будет означать: а) возобновление войны, как только Россия отдохнет (см. первая и вторая Чеченские); б) нежелание России соблюдать какие-либо соглашения, потому что и цель не достигнута, и санкции заставляют терять ресурсы, тогда как Украина их терять прекратит.
Поэтому "мир через перемирие" может не принять собственно Россия.
Следовательно, нас ждет долгая и кровавая война к победе. Как бы кто-нибудь не желал другого.
Читайте также: Не надо быковать...
А это означает необходимость кардинально перестроить, как государство функционирует сейчас:
- привлечение всего полезного и всех полезных для поддержки войск, расширение помощи Украине и санкций против России;
- справедливость – прозрачность использования ресурсов при упрощении управленческих процедур;
- безусловный приоритет расходов по обороне;
- ответственность центральной власти за усиление обороны, общин – за жизнь на местах.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное