Однако такие сценарии первоначально исходили из ложного предположения. С веры мирного времени, что мир лучше войны, и какие достояния лучше постоянных потерь.

Но это просто не так для Москвы.

Такие соображения не принимают во внимание природу войны между Россией и Украиной. Это война не на территории или даже символы. Это война за существование. Либо Украины, либо имперской России.

И российское государство, а также то, что оно сделало со своим обществом, настроены на овладение Украиной любой ценой. Уж не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем.

Читайте также: Москва использует ракетный козырь в политике

Этому есть рациональные объяснения. Сценарий "приостановки войны", "мир в обмен на территории" и т.д. будет означать: а) возобновление войны, как только Россия отдохнет (см. первая и вторая Чеченские); б) нежелание России соблюдать какие-либо соглашения, потому что и цель не достигнута, и санкции заставляют терять ресурсы, тогда как Украина их терять прекратит.

Поэтому "мир через перемирие" может не принять собственно Россия.

Следовательно, нас ждет долгая и кровавая война к победе. Как бы кто-нибудь не желал другого.

Читайте также: Не надо быковать...

А это означает необходимость кардинально перестроить, как государство функционирует сейчас:

привлечение всего полезного и всех полезных для поддержки войск, расширение помощи Украине и санкций против России;

справедливость – прозрачность использования ресурсов при упрощении управленческих процедур;

безусловный приоритет расходов по обороне;

ответственность центральной власти за усиление обороны, общин – за жизнь на местах.

Источник

Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.