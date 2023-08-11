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OPINION

Уже не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем

Ростислав Павленко
11 августа, 2023 пятница
08:07
Мнение

Западные СМИ полны размышлений, что планы "переговоров с РФ с позиции силы" могут не сложиться

Однако такие сценарии первоначально исходили из ложного предположения. С веры мирного времени, что мир лучше войны, и какие достояния лучше постоянных потерь.

Но это просто не так для Москвы.

Такие соображения не принимают во внимание природу войны между Россией и Украиной. Это война не на территории или даже символы. Это война за существование. Либо Украины, либо имперской России.

И российское государство, а также то, что оно сделало со своим обществом, настроены на овладение Украиной любой ценой. Уж не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем.

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Этому есть рациональные объяснения. Сценарий "приостановки войны", "мир в обмен на территории" и т.д. будет означать: а) возобновление войны, как только Россия отдохнет (см. первая и вторая Чеченские); б) нежелание России соблюдать какие-либо соглашения, потому что и цель не достигнута, и санкции заставляют терять ресурсы, тогда как Украина их терять прекратит.

Поэтому "мир через перемирие" может не принять собственно Россия.

Следовательно, нас ждет долгая и кровавая война к победе. Как бы кто-нибудь не желал другого.

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А это означает необходимость кардинально перестроить, как государство функционирует сейчас:

  • привлечение всего полезного и всех полезных для поддержки войск, расширение помощи Украине и санкций против России;
  • справедливость – прозрачность использования ресурсов при упрощении управленческих процедур;
  • безусловный приоритет расходов по обороне;
  • ответственность центральной власти за усиление обороны, общин – за жизнь на местах.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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