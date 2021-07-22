"Не конец истории": Кулеба о соглашении по "Северному потоку-2"

Об этом он заявил на брифинге в зоне ООС.



"О "Северном потоке-2 ". Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать сделку как конец истори", - сказал Кулеба .



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Министр добавил, что есть достаточно вопросов относительно страхования и сертификации "Северного потока-2", и имплементации договоренностей соглашения.

США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".

Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".