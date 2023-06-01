Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, сообщает Укринформ.

Россия неоднократно недооценивала силу и решимость мужественного украинского народа защищать свою Родину. Эта ужасная тактика (ракетных атак и ударов беспилотниками по населенным пунктам – ред.) не сработала зимой, когда Россия атаковала электростанции и водопроводы по всей Украине, и не сработает сейчас. не компенсирует поражение России на поле боя", - сказал он.

Стаббс подчеркнул, что действия России в Украине достойны осуждения, а развязанная Путиным война "создала наследство, за которое миллионы людей будут вынуждены расплачиваться в течение многих лет".

Британский дипломат отметил, что "Россия сознательно и систематически пытается разрушить архитектуру европейской безопасности", в т.ч. путём выхода из международных соглашений и договоров, и при этом выставляет себя как "жертву". Однако эти попытки Кремля ничем иным, как отчаянным попыткам объяснить собственному населению "свои многочисленные стратегические ошибки, разрушившие когда-то гордую мировую репутацию России".

Представитель британской миссии в ОБСЕ также осудил намерение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси По его словам, это продолжение безответственной ядерной риторики Кремля и намерено "отвлечь и удержать нас от поддержки Украины". "Россия должна стремиться снизить напряженность и риск просчетов, а не увеличивать их. Мы вновь призываем белорусский режим воздержаться от поддержки попыток России разжечь дальнейшую нестабильность в регионе и прекратить поддержку незаконного вторжения России", - заявил Стаббс.

Он заверил в продолжении поддержки Украины со стороны Великобритании и ее партнеров. "Наш общий подход к оказанию Украине поддержки, необходимой для ее защиты и изгнания России с суверенной территории Украины, является единственным быстрым путем к справедливому и продолжительному миру", - добавил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ.