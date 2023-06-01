"Не компенсирует поражения на поле боя": Британия в ОБСЕ о терроре РФ украинских городов
Террористические ракетные и дроновые удары РФ по украинским городам не компенсируют поражение российской армии на поле боя и не заставят партнеров прекратить поддерживать Украину.
Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, сообщает Укринформ.
Россия неоднократно недооценивала силу и решимость мужественного украинского народа защищать свою Родину. Эта ужасная тактика (ракетных атак и ударов беспилотниками по населенным пунктам – ред.) не сработала зимой, когда Россия атаковала электростанции и водопроводы по всей Украине, и не сработает сейчас. не компенсирует поражение России на поле боя", - сказал он.
Стаббс подчеркнул, что действия России в Украине достойны осуждения, а развязанная Путиным война "создала наследство, за которое миллионы людей будут вынуждены расплачиваться в течение многих лет".
Британский дипломат отметил, что "Россия сознательно и систематически пытается разрушить архитектуру европейской безопасности", в т.ч. путём выхода из международных соглашений и договоров, и при этом выставляет себя как "жертву". Однако эти попытки Кремля ничем иным, как отчаянным попыткам объяснить собственному населению "свои многочисленные стратегические ошибки, разрушившие когда-то гордую мировую репутацию России".
Представитель британской миссии в ОБСЕ также осудил намерение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси По его словам, это продолжение безответственной ядерной риторики Кремля и намерено "отвлечь и удержать нас от поддержки Украины". "Россия должна стремиться снизить напряженность и риск просчетов, а не увеличивать их. Мы вновь призываем белорусский режим воздержаться от поддержки попыток России разжечь дальнейшую нестабильность в регионе и прекратить поддержку незаконного вторжения России", - заявил Стаббс.
Он заверил в продолжении поддержки Украины со стороны Великобритании и ее партнеров. "Наш общий подход к оказанию Украине поддержки, необходимой для ее защиты и изгнания России с суверенной территории Украины, является единственным быстрым путем к справедливому и продолжительному миру", - добавил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ.
- Напомним, в ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В канун Всемирного дня ребенка россияне унесли жизни ребенка. Также погибли двое взрослых человек, еще около 10 ранены. Есть разрушение. Подобные обстрелы, особенно столицы, происходят почти каждый день. Ими Россия намерена сбить потенциал Украины накануне контрнаступления.
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