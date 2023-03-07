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Война с Россией: хроника
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OPINION

"Не хватит у них на то мышиной натуры..."

7 мартa, 2023 вторник
14:01
Мнение

Умер ли хотя бы один россиянин в окружении или так, на поле боя, взорвав себя гранатой, со словами: "Слава России"?

"Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому из них не придется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!".

Эти слова Тараса Бульбы – вечная и лучшая характеристика украинской казацкой натуры. Казачьего духа.

Убитый подло и жестоко украинский воин, взятый россиянами в плен, своими последними словами "Слава Украине" показал и врагу, и миру, как это — быть украинцем, и что это — быть русской низменной крысой.

Позор русской армии безграничный. От убийства гражданских, мародерств, изнасилований и сцикливых обращений к Путину с просьбой о спасении до расстрелов военнопленных.

Умер ли хотя бы один россиянин в окружении или так, на поле боя, взорвав себя гранатой, со словами: "Слава России"? Нет. Я такого видео не видел. Да и никто, наверное, не видел. Потому что Россия бесславна. Как и ее войско

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Умер ли хотя бы один россиянин в окружении или так, на поле боя, взорвав себя гранатой, со словами: "Слава России"? Нет. Я такого видео не видел. Да и никто, наверное, не видел. Потому что Россия бесславна. Как и его войско.

Страшная смерть. Но достойна смерть воина, который не просил и не унижался.

За все должна быть месть. И она будет. Но если уж на то пошло, чтобы умирать, то никому из них не придется так умирать. Не станет на то крысиной натуры их. И я искренне верю, что погибшему воину дадут звание Героя Украины. Оставаться героем перед расстрелом – это то, что остается в веках. И то, что пишет историю. Историю нашей кровавой победы.

После этого видео, я надеюсь, все украинцы, говоря: "Слава Украине", будут говорить это не так, как раньше.

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Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий

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