Об этом она сообщила у себя в facebook .

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника Азовстали, которого освободили 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и обновление явно растянется надолго", – говорится в сообщении.

Также Виолетта Киртока добавила среди снимков реквизиты карточки сестры Михаила.

"Что пережили эти несокрушимые люди... Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская. Среди снимков - реквизиты карточки сестры Михаила", - говорится в сообщении.