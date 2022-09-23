Не хватает 4 см кости: обнародовали фотографию вернувшегося из российского плена защитника Мариуполя Михаила Дианова
Журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена
Об этом она сообщила у себя в facebook .
"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника Азовстали, которого освободили 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и обновление явно растянется надолго", – говорится в сообщении.
Также Виолетта Киртока добавила среди снимков реквизиты карточки сестры Михаила.
"Что пережили эти несокрушимые люди... Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская. Среди снимков - реквизиты карточки сестры Михаила", - говорится в сообщении.
- Как известно, 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- 22 сентября двое военных из Тернопольщины - Михаил Дианов с позывным Борода и Екатерина Полищук подпсевдо Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными
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