"Не хотят зря умирать": разведбатальон из Крыма отказался идти на войну в Украине
Целый разведбатальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине из-за больших потерь
Об этом телеграмм-каналу ASTRA рассказали родственники военнослужащих.
Они также предоставили приказ командира части о суровом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.
По данным родственников, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).
Они же сообщили, что батальон после отказа до сих пор находится на территории Украины.
"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать", - сказал один из родных военного, подписавший рапорт об отказе.
- Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины превысили 99 тыс. человек погибшими.
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