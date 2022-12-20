Об этом телеграмм-каналу ASTRA рассказали родственники военнослужащих.

Они также предоставили приказ командира части о суровом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.

По данным родственников, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).

Они же сообщили, что батальон после отказа до сих пор находится на территории Украины.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать", - сказал один из родных военного, подписавший рапорт об отказе.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины превысили 99 тыс. человек погибшими.

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