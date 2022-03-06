Не хотят работать с оккупантами: Австрийский партнер "Северного потока 2" заявил об остановке проектов в России
Австрийская OMV сворачивает деятельность в России из-за путинского вторжения в Украину
Австрийская нефтяная компания OMV, являющаяся финансовым партнером "Газпрома" в проекте "Северный поток 2", объявила о сворачивании почти всех своих проектов в России.
Как сообщает Reuters, OMV заявила, что ожидает убытков в размере 1,5-1,8 миллиарда евро из-за стремления дистанцироваться от России после ее вторжения в Украину.
"В свете последних событий OMV переоценивает свое участие в России. Хотя Россия была одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи OMV, Исполнительный совет принял решение не производить никаких будущих инвестиций в России", - говорится в сообщении компании.
"Война в Украине – это трагическая и опасная ситуация, которая причиняет большие страдания многим", – сказал исполнительный директор Альфред Стерн в заявлении. "Наши глубокие соболезнования выражаем всем прямым и косвенным жертвам военных действий России".
Отмечается, что этот шаг сделан после заявлений на этой неделе от других западных энергетических компаний-конкурентов. Shell, BP и Exxon Mobil уже заявили, что планируют выйти из позиций в богатой нефтью России после вторжения Москвы в Украину.
Россия была ключевым регионом для OMV, одного из пяти западных финансовых партнеров российского газового гиганта "Газпрома" в проекте газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, который должен был соединить Россию с Германией.
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