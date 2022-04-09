Не хотят предоставлять публично, пусть предоставляют непублично – Климкин

Вопрос возможности предоставления Германией оружия для Украины прокомментировал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 в эфире Еспресо TV



Дипломат отметил: "Немецкой армии и НАТО сейчас ничто так не нужно, как победа Украины. Как сказал Боррель "на поле боя". Если немцы это пока не хотят, неспособны, боятся сказать, это на самом деле их дело. Немецкая министр имела в виду,что можем покупать непосредственно оружие, но в Бундесвере его недостаточно. Я в это не верю, потому что в Бундесвере оружия более чем достаточно, и лучше его дать тем, кто способен и хочет этим оружием воевать. Поэтому эти легкие танки или БМП, как бы их ни называть, они имеют немецкое качество и имеют проявление солидарности к Украине. Есть еще много вещей, которые немцы могут дать. Не хотят давать публично, пусть дают непублично. И такой призыв должен быть ко всем странам Европейского Союза. Это сейчас основное. И немцы не должны создавать вокруг себя впечатление, что они на самом деле тормозят весь процесс, они тормозят даже по углю эмбарго, по нефти эмбарго. Ну, хоть нефть и газ 40 процентов сегодня на завтра не откажешься, но со всем тем как баланс могли бы поставлять очень последовательно оружие. Я думаю, что лед тронулся. Главное, чтобы это было быстрее, чтобы они не ждали и не играли в какие-нибудь непонятные политические игры. Непонятные, я думаю, даже для себя".

Напомним, 9 апреля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что военная помощь для Украины со складов Бундесвера достигла предела.