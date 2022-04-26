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Не хотят быть пушечным мясом: российские оккупанты отказываются наступать на харьковском направлении, – СБУ

26 апреля, 2022 вторник
13:49
война с Россией

Российские оккупанты отказываются идти в наступление под Изюмом на Харьковщине

Об этом свидетельствует перехваченный разговор мужчины, которого "мобилизовали" на территории так называемой ДНР, его обнародовала в Телеграмме Служба безопасности Украины.

"Украинские защитники так эффективно уничтожают врага в Харьковской области, что оккупанты боятся наступать на этом направлении. Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ", - отметили в Службе безопасности.

"Сначала наших просто бросали вперед. Со второй роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгали и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться.Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали", - цитируют правоохранители разговор мужчины с матерью.

Он признался, что отказался наступать под Изюмом, мол, не хочет быть пушечным мясом и не собирается подписывать никакие контракты с российскими военными.

"Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", - говорит оккупант.

  • Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов.

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СБУ
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