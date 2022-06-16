"Не хотят брать на работу без рекомендации. Но как в Мариуполе сейчас возьму ее": в Одессе стартовала программа трудоустройства переселенцев

Волонтеры "Гончаренко центра" в Одессе занялись трудоустройством вынужденных переселенцев. Ее целью является адаптация людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны войны. Для этого волонтеры создают базу данных предпринимателей, готовых предоставить работу переселенцам, формируют списки вакансий. В то же время, помогают переселенцам создать резюме и пройти собеседование.

Как рассказала директор одесского "Гончаренко центра" Сабина Никитенко, главная задача волонтеров - это налаживание коммуникации между предпринимателями и переселенцами. "Многие представители бизнеса не могут сейчас найти сотрудников, а многие беженцы, профессиональные и квалифицированные - сейчас растеряны, в шоке после того, что им пришлось пережить. Им тяжело в чужом городе. Особенно трудно устроиться на работу без рекомендации и поддержки. Поэтому мы помогаем работодателям и тем переселенцам, которые ищут работу – найти друг друга и наладить связь", – отметила волонтер.

Часто работодатели относятся с пристрастностью к беженцам. "Я искал работу уже месяц – и вот благодаря этой программе нашел, сегодня приступаю к работе в такси. Предприниматели не хотят сейчас брать переселенцев на работу без рекомендации. Но как в Мариуполе сейчас ее взять?", - поделился 47-летний Михаил, вынужденный. переселенец из Мариуполя.

Одесса стала первым городом, где работает сеть, в котором реализовали этот проект. Переселенцы из разных горячих точек уже стажируются в магазинах, службах такси и т.д. В скором времени планируется распространить программу и запустить ее в других городах.

"Должны поддерживать экономику, чтобы Украина могла себя защитить, а люди обеспечить себя и близких. Все должны работать на победу, каждый на своем месте. Поэтому мы реализуем программу по трудоустройству переселенцев в Одессе и разрабатываем ее также в других городах. Это очень актуально сейчас направление. За 1,5 недели наши одесские волонтеры уже создали базу данных из 24 предприятий и оформили более 120 резюме переселенцев. И главное, что 16 из них уже получили работу и проходят стажировку", – рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Для справки : "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, которые занимаются помощью военным и вынужденным переселенцам, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования в небольших городах: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.