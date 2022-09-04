Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает планы закрытия некоторых своих ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса. CERN также рассматривает возможность простоя большого адронного коллайдера, крупнейшего в мире ускорителя, если это необходимо... Нас волнует действительно стабильность сети, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить обесточивание в нашем регионе", - сказал глава комиссии по управлению энергией Центра Серж Клоде.

Такое решение руководство CERN приняло после того, как Россия решила использовать газовый шантаж Европы и приостановила работу "Северного потока".

"Приготовления показывают далеко идущие последствия действий Москвы по превращению зависимости Европы от поставок энергоносителей из России в оружие экономической войны. Чрезвычайные меры обсуждаются после того, как российский энергетический гигант ПАО "Газпром" заявил в пятницу, что на неопределенный срок прекратит поставки природного газа по газопроводу "Северный поток", главной российской артерии для доставки топлива в Европу, что приближает континент к нормированию газа с приближением зимы", - пишет WSJ.

Как говорится в сообщении, CERN расположен на разветвленном комплексе, который проходит на границе Франции и Швейцарии, и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике работы он потребляет почти 200 МВт электроэнергии, что на треть больше, чем потребляет весь соседний город Женева.

Как раз в начале июля большой адронный коллайдер после перезапуска заработал с вдвое большей мощностью.

"Главная задача CERN состоит в том, чтобы большой адронный коллайдер работал и избежал внезапной остановки, которая может вывести из строя машину стоимостью $4,4 млрд", – сказал Клоде.

Также сообщается, что CERN ведет переговоры со своим поставщиком электроэнергии, контролируемым государством французским энергетическим гигантом EDF SA, чтобы получить заранее (за день) предупреждение о меньшей поставке электроэнергии.

"Европейская организация ядерных исследований приоритетно остановит другие ускорители, кроме коллайдера, снизив таким образом потребление электроэнергии центром на целых 25%", – говорит глава комиссии по управлению энергией Центра.

Как пишет WSJ, выключение коллайдера сэкономило бы еще 25%, однако он опирается на сверхпроводящие магниты, охлажденные до –456°F (около –271°C), требующие значительного количества энергии, даже когда луч выключен. Разогрев магнитов может отсрочить эксперименты на коллайдере на несколько недель.

Сотрудники CERN составляют план приостановки экспериментов, который они представят в конце месяца представителям правительств, финансирующих центр.

"Если нам выделят бюджет на науку и мы добровольно остановим исследования, чтобы сэкономить энергию, мы должны убедиться, что у нас есть поддержка соответствующих стран... Это добровольное действие... Мы же не хотим сломать свою игрушку", - добавил Клоде.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.

Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока

В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".

РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".

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