"Не хотим новой холодной войны": в Минобороны Франции планируют попытаться отговорить Россию от вторжения в Украину

Об этом она заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По ее словам, ответ Европы и США на возможное российское вторжение в Украину предполагает новые санкции и политическую изоляцию.

"Мы пытаемся объяснить ей масштабы последствий, если она решит пойти дальше. Наша цель состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возвращения к холодной войне", - заявила Парли.

Она добавила, что Запад хочет поддерживать диалог с Россией с "масштабными и стратегическими последствиями".