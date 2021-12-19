"Не хотим новой холодной войны": в Минобороны Франции планируют попытаться отговорить Россию от вторжения в Украину
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны хотят поддерживать диалог с Россией
Об этом она заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche.
По ее словам, ответ Европы и США на возможное российское вторжение в Украину предполагает новые санкции и политическую изоляцию.
"Мы пытаемся объяснить ей масштабы последствий, если она решит пойти дальше. Наша цель состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий. Но мы не хотим возвращения к холодной войне", - заявила Парли.
Она добавила, что Запад хочет поддерживать диалог с Россией с "масштабными и стратегическими последствиями".
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченных Кремлем "красных линий" в отношении Украины.
- Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.
- РФ передала США требования по гарантиям безопасности.
- В МИД РФ заявили, что "крайне разочарованы" сигналами США и НАТО в ответ на предложения по "гарантиям безопасности".
- В МИД Украины заявили, что обратили внимание на предложения России о "гарантиях безопасности" от США и НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения совместной конференции Североатлантического Альянса с Российской Федерацией по "сферам влияния"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное