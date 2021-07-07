"Не хотим еще один Будапештский меморандум": Витренко назвал возможную гарантию сохранения транзита газа после запуска "Северного потока-2"

Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко на форуме "Украина 30", передает РБК-Украина.

"Для нас важно физически сохранить транзит. Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, - сказал он.

По словам Витренко, такое требование связано с тем, что Россия часто не соблюдается обязательств по контракту.

Он добавил, что "Северный поток-2" - проект, который касается политики и безопасности.

Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"