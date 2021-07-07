"Не хотим еще один Будапештский меморандум": Витренко назвал возможную гарантию сохранения транзита газа после запуска "Северного потока-2"
Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко на форуме "Украина 30", передает РБК-Украина.
"Для нас важно физически сохранить транзит. Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, - сказал он.
По словам Витренко, такое требование связано с тем, что Россия часто не соблюдается обязательств по контракту.
Он добавил, что "Северный поток-2" - проект, который касается политики и безопасности.
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.04Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное