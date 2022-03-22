"Не хотим ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство": группа "Без Обмежень" убрала букву Z из логотипа

Об этом артисты сообщили на официальной странице в Instagram.

"Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство и наших людей", – сообщили они.

Так, музыканты убрали букву "Z". Именно ее используют российские оккупанты для обозначения своей техники.

Теперь название коллектива пишется так – "Без Обмежень".



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