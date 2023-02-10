Об этом он заявил в эфире телемарафона 10 февраля.

"Мы говорим не только о самолетах. Мы говорим о разных платформах. Я не хотел бы готовить Россию к тому, что их ждет в ближайшее время", - сказал Пристайко.

"Британия уже сочла, что они могут нам передать. Они именно так работают", - добавил он.

Дипломат заявил, что украинцев уже учат управлять западными истребителями, и подчеркнул, что пилоты "готовятся на конкретные системы, которые в ближайшее время мы получим".

"Когда президент Владимир Зеленский говорил о крыльях свободы, то все понимали, какие именно крылья он имел в виду", - резюмировал посол.