"Не хотел бы готовить РФ к тому, что ее ждет": посол в Британии заявил, что украинских пилотов уже учат управлять западными самолетами
Посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинских летчиков уже учат управлять западными истребителями, которые передадут в ближайшее время
Об этом он заявил в эфире телемарафона 10 февраля.
"Мы говорим не только о самолетах. Мы говорим о разных платформах. Я не хотел бы готовить Россию к тому, что их ждет в ближайшее время", - сказал Пристайко.
"Британия уже сочла, что они могут нам передать. Они именно так работают", - добавил он.
Дипломат заявил, что украинцев уже учат управлять западными истребителями, и подчеркнул, что пилоты "готовятся на конкретные системы, которые в ближайшее время мы получим".
"Когда президент Владимир Зеленский говорил о крыльях свободы, то все понимали, какие именно крылья он имел в виду", - резюмировал посол.
- 10 февраля Нидерланды подтвердили , что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил , что его страна готова передать Украине современные истребители, но сначала это должны сделать те страны-члены НАТО, у которых их больше.
- В конце января эксочельщик Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.91Продажа 42.8
- Актуальное
- Важное