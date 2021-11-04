"Не хочу участвовать в некоторых вещах": Аваков рассказал о причинах своей отставки

Об этом Аваков сказал в эфире "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.



"При Зеленском меня пригласили как профессионала-эксперта. Меня не выбирали в тот момент, я не был представителем парламентской группы или парламентской фракции. Я проработал более двух лет, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это стало причиной отставки", - сказал Аваков.



Экс-глава МВД добавил, что "не хотел участвовать в некоторых вещах".



"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен, я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить "нет", а это не всем нравится", - сказал Аваков.



Одной из причин отставки Аваков также назвал собственную независимость.



"Способных на многое заменили способные на все. Министр внутренних дел не должен быть министром "чего желаете", - сказал Аваков.



Экс-министр также подверг критике концентрацию власти в Офисе президента и влияние ОПУ на правительство.



"У нас сейчас исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, все сосредоточено на Офисе президента. Это тот мандат, который дали люди, это правда, но нет никакого баланса, это гигантская проблема", - сказал Аваков.



Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года по 15 июля 2021 года - дольше всего в истории Украины.

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