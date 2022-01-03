"Не хочу становиться заложником Кремля", - журналист Роман Цымбалюк заявил, что уехал из РФ из-за угрозы его безопасности
Единый аккредитованный в РФ украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил, что покинул Россию в связи с угрозой его личной безопасности
Об этом пишет Общественное .
"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - рассказал журналист.
По словам Романа Цымбалюка, "все топовые фигуры" "российских информационных войск" сулили ему проблемы.
Кроме того, журналист отметил, что неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Роман Цымбалюк добавил, что вместе с адвокатом серьезно воспринимает вызовы в прокуратуру и публикацию в российских провластных СМИ, поскольку ему грозит объявление в розыск Интерпола.
"Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", - подытожил он.
- Напомним, в России украинский журналист Роман Цимбалюк обвиняют в экстремизме .
- Омбудсман Людмила Денисова заявила, что Россия оказывает давление на Романа Цимбалюка и лишает его права на выражение взглядов.
- Роман Цымбалюк заявил, что в РФ его преследуют за якобы "разжигание межнациональной розни" до россиян .
- Роман Цымбалюк не пошел на пресс-конференцию Путина.
- Прокуратура РФ отменила вызов Цымбалюка по обвинениям в разжигании вражды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 31.1
- Актуальное
- Важное