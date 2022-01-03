"Не хочу становиться заложником Кремля", - журналист Роман Цымбалюк заявил, что уехал из РФ из-за угрозы его безопасности

Об этом пишет Общественное .



"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - рассказал журналист.



По словам Романа Цымбалюка, "все топовые фигуры" "российских информационных войск" сулили ему проблемы.



Кроме того, журналист отметил, что неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Роман Цымбалюк добавил, что вместе с адвокатом серьезно воспринимает вызовы в прокуратуру и публикацию в российских провластных СМИ, поскольку ему грозит объявление в розыск Интерпола.



"Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", - подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb