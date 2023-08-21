"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал мужчин, которые не идут на фронт

Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Мою свой броник от грязи и крови. Нас вывели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед... Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму", – написал он.

Он выразил уверенность, что ВСУ непременно освободят временно оккупированный Крым.

"Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос, сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", – написал Сенцов.