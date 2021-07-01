Не хочу никого расстраивать, но Украина сильнее России, - именитый английский тренер

Об этом сообщает российское издание " Спорт-Экспресс ".



Гарри Реднапп объяснил, что он не хочет никого обижать, но сборная Украины сильнее, ведь сыграет в четвертьфинале Евро-2020, а Россия уже покинула турнир.



"Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что Россия лучше, то обидятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то волноваться россияне. Но Украина все еще борется за победу на Евро-2020, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше ", - пояснил Реднапп.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".



Россия завершила групповой этап Евро-2020 на последней позиции в квартете B и покинула турнир.