"Не хочу готовить РФ к неприятным для них сюрпризам": Зеленский о поставках оружия после встречи с премьером Нидерландов
Президент Владимир Зеленский после встречи в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина постоянно ведет переговоры с партнерами по поставкам оружия для отражения российской агрессии, но подробности этих переговоров не стоит разглашать
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным сюрпризам", - сказал Зеленский.
В то же время президент отметил, что Украина нуждается в максимальном количестве артиллерийских систем и что говорил об этом на встрече с Рютте.
"Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, оказывать мощную поддержку, говорил об артиллерии. Этого действительно не хватает", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинские военные ежедневно борются за освобождение всей территории Украины от оккупантов.
"Могу сказать, что задача всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства", - подытожил Зеленский.
- 11 июля Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Украину и посетил Ирпень, Бучу и Бородянку в Киевской области.
- Рютте также призвал лидеров стран Европейского союза поддерживать Украину современным тяжелым вооружением.
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