Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным сюрпризам", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украина нуждается в максимальном количестве артиллерийских систем и что говорил об этом на встрече с Рютте.

"Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, оказывать мощную поддержку, говорил об артиллерии. Этого действительно не хватает", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские военные ежедневно борются за освобождение всей территории Украины от оккупантов.

"Могу сказать, что задача всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства", - подытожил Зеленский.

11 июля Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Украину и посетил Ирпень, Бучу и Бородянку в Киевской области.

Рютте также призвал лидеров стран Европейского союза поддерживать Украину современным тяжелым вооружением.

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