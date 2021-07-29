"Не хочу его видеть": российский теннисист после вопроса о допинге обиделся на журналиста и заявил, что тому не место на Олимпиаде
Теннисист Даниил Медведев требовал выгнать с Олимпиады журналиста из Чили, который спросил его об отношении к допингу в российском спорте
Об этом сообщает русская служба Радио Свободы .
Журналист спросил, есть ли "клеймо мошенников" на российских спортсменах, и его личное отношение.
Медведев ответил, что журналисту больше не стоит работать на Олимпиаде.
"Я больше не хочу его видеть", - заявил теннисист.
В Международной федерации тенниса заявили, что не имеют возможности лишить аккредитации журналиста и отстранить его.
"Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - говорится в заявлении.
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