"Не хочу его видеть": российский теннисист после вопроса о допинге обиделся на журналиста и заявил, что тому не место на Олимпиаде

Об этом сообщает русская служба Радио Свободы .

Журналист спросил, есть ли "клеймо мошенников" на российских спортсменах, и его личное отношение.



Медведев ответил, что журналисту больше не стоит работать на Олимпиаде.

"Я больше не хочу его видеть", - заявил теннисист.

В Международной федерации тенниса заявили, что не имеют возможности лишить аккредитации журналиста и отстранить его.



"Журналисты имеют право спрашивать что угодно", - говорится в заявлении.