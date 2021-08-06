Не хочу делать громких заявлений об уходе, но цели, которые ставил в детстве, я выполнил, - Беленюк
Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что цели, которые он ставил перед собой в детстве, он уже выполнил
Об этом сообщает "Трибуна".
Олимпийский чемпион Жан Беленюк также признался, что пока не хочет делать громкие заявления об уходе.
"С сентября стартует новый политический сезон, буду заниматься политической деятельностью. А спортом буду заниматься только для поддержания своей формы спортивной. Не хочу делать каких-то громких заявлений, заканчиваю со спортом, потому что мне 30 лет. Но все мои амбициозные цели, которые я ставил перед собой с самого детства, они сейчас осуществлены. Мне нужно найти для себя какую-то новую мотивацию, чтобы продолжать ", - сказал Беленюк.
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
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