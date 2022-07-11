Об этом сообщил FinClub.

Как отмечается, Альфа-Банк меняет название на "Сенс Банк", о чем банк уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее в банке отмечали, что не хотят иметь ничего общего со страной-агрессором "даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда".

Мобильное приложение учреждения уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Национальный банк определяет Альфа-Банк как системно важный. Портфель депозитов физических лиц составляет 48 млрд грн или 6% всех депозитов в украинских банках, предприятия держат в банке 24 млрд грн депозитов. В общей сложности банк имеет 2,6 млн клиентов среди физических лиц, 55 тыс. - среди юрлиц и 88 тыс. - среди физлиц-предпринимателей, отмечает финансовый портал.

Напомним, Нацбанк непублично оштрафовал Альфа-банк на 57 млн грн.

При этом в центробанке убеждали, что оснований для национализации Альфа-Банка нет, несмотря на то, что его владельцы находятся под санкциями. Доли в Альфа-банке Украина имеют российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся под западными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Amsterdam Trade Bank (АТВ), находящаяся под санкциями США дочерняя структура российского Альфа-банка, признан банкротом .

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