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Главная война с Россией "Не хочет ассоциироваться с темой войны": экс-нардеп Ильенко назвал обращение Зеленского о возможном вторжении РФ неубедительным и вынужденным
Эксклюзив

"Не хочет ассоциироваться с темой войны": экс-нардеп Ильенко назвал обращение Зеленского о возможном вторжении РФ неубедительным и вынужденным

20 января, 2022 четверг
19:18
война с Россией

Бывший народный депутат Андрей Ильенко считает, что тон обращения президента Владимира Зеленского о возможном новом вторжении России не отвечает нынешним угрозам

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Мне показалось, что речь вчерашнего Зеленского - это выглядело так, что это речь президента страны, в которой мир, все спокойно, в которой нет оккупированных территорий. Это было бы органично именно в такой ситуации - его тон, общий посыл. Трудно сказать, что неправильно призывать людей не паниковать, но в такой форме, как он это сделал, - это выглядело неубедительно", - сказал Ильенко.

Экс-нардеп считает, что Зеленский не говорил конкретными агрументами, а общими фразами.

"Это недостаточные агрументы в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Эти фразы без объяснений, без аргументов они выгладают не очень убедительными. Мне кажется, что это заявление было немножко вынужденное, выглядело, что Зеленский его сделал, потому что не мог уже промолчать". Перед этим же был полный игнор. Это выглядело несинхронно с тем, что весь мир стоит на ушах", - сказал он.

По его мнению, есть психологический момент: Зеленский имеет гипертрофированную черту - он не хочет заходить и проговаривать темы, которые он считает для себя сложными и непопулярными.

Он не хочет ассоциироваться с темой войны, с темой опасности, с темой угрозы. Он хочет говорить только о приятном, только тогда, когда он выглядит человеком, который приносит хорошие новости и вызывает положительные ассоциации. Его речь выглядела вынужденно и не очень убедительно. Тон, который он использовал, не совсем выглядел адекватно той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Хотя я не говорю, что нужно было разгонять панику. Все равно нужно было говорить подробнее и объяснить, на чем эта уверенность строится", - подытожил экс-нардеп.
 

  • 19 января президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне новостей о возможном вторжении РФ. Он призвал не сеять панику.

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