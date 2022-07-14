Не хлебом единым. Следует ли соглашаться на зерновые схемы Турции и России

Именно так несколько месяцев подряд Путин и его свита накачивали миллионы голодающих по всему миру, что во всем "виновата алчная Украина, попавшая под опиум американской пропаганды". Поэтому нужно взять и показать ужасному Западу, который хочет уморить голодом африканских детишек, большой шиш.

За последние три недели Государственный секретарь Энтони Блинкен минимум пять раз поднимал тему воровства Россией украинского зерна. Первое, это то, что Россия выдает ворованное зерно оккупированного Юга и Донбасса за свое и так наращивает прибыль. Второе, что искусственным дефицитом зерна и войной в Украине, Россия пытается спровоцировать беспорядки в странах третьего мира и направить миллионные потоки беженцев в Евросоюз — чистая схема миграционного кризиса образца 2015 года. Еще одно – ограничением экспорта зерна из Украины Россия могла приложиться к беспорядкам на Шри-Ланке. "То, что мы видим во всем мире – это все большая неуверенность в доступе к продуктам, которая значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины", – заявил государственный секретарь во время общения с журналистами в Бангкоке.

Если честно, Россия меньше всего заинтересована способствовать хоть какому-то возобновлению украинского экспорта. Беспорядки и войны по всему миру - хороший повод отвлечь внимание мирового сообщества от зачистки Мариуполя и зверств, которые творит Россия на оккупированном Юге Украины. Можно бросать ракеты в супермаркеты Кременчуга и офисные центры Винницы.

"Никаких вариантов для разблокирования портов, кроме прекращения войны на Черном море, не существует в принципе. И этот вариант невозможен без нашей победы", - подчеркнул руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

То есть реальная разблокировка морской торговли и вывоз зерна зависит исключительно от военных побед ВСУ, а не от болтовни между ООН, Турцией и "жестами доброй воли" РФ.

30 июня ВСУ заставили российских военных покинуть остров Змеиный, расположенный в 140 километрах от Одессы. Маленький скалистый остров позволял контролировать россиянам весь запад до устья Дуная, контролировать проход Дунайский, наши порты. И только выжигание рашистов дотла позволило разблокировать экспорт украинского зерна и другой продукции через морские порты на Дунае. Объемы не сравнимы с теми, которые шли через ключевые крупные морские порты, но всего за два дня на рейде Сулинского канала образовалась пробка из 135 судов.

Именно с этим фактом, а не внезапной добротой или прозрением России связан факт активизации переговоров с участием Турции, России и ООН.

24 июня Блинкен отметил, что единственная причина продовольственного кризиса сейчас – это агрессия России против Украины и блокада Россией зерна и других пищевых продуктов из Украины. И намекнул, что нужны отдельные санкции за "зерно" против РФ. Это, а также большое барбекю HIMMARS-ами стимулировало у России желание какого-то компромисса.

Для Турции все тоже более чем понятно. Уровень годовой инфляции в Турции вырос до 73,5% в мае – самый высокий показатель в стране за последние 24 года. Для сравнения, наша украинская гривня не скатилась так низко, несмотря на войну и оккупацию 21% территории. Турция сама минимум два месяца охотно принимает участие в схемах по воровству украинского зерна — выключает радары на судах и способствует вывозу зерна на Сирию и Египет. Это уже не раз и не два фиксировались на спутниковых снимках.

Также Эрдогану сверхважно показать, какой он геополитический лидер, умиротворитель Украины. И что он сам, без помощи США или ЕС, способен навести порядок в Черном море. Турецкий лидер готовится к выборам в следующем году. И чтобы мобилизовать националистически настроенных избирателей, он, скорее всего, тоже будет демонизировать США через государственные СМИ. Поэтому не следует ожидать, что Эрдоган порвет свои отношения с другом Путиным ради интересов Украины — он летит для встречи с президентом России в Тегеран 19 июля.

Зачем эти переговоры ООН тоже понятно. Неповоротливая структура, сделавшая имя и состояние на имидже спасателя детей Африки от голода, сейчас пытается найти объяснение своего существования.

"Где же интерес Украины?", — спросите вы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 миллиона тонн зерна.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши фермеры продолжили работать и в следующем году, и в следующем урожае. Для этого нужно, чтобы мы экспортировали все это – ячмень, пшеницу, кукурузу. 22 миллиона тонн сейчас заблокированы. Мы ожидаем около 60 миллионов тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", – заявил Владимир Зеленский. И тут президент говорит правду — фермеры часто собирают под обстрелами новый урожай. Если не будет найден выход по разблокировке портов, то в следующем году фермеры просто откажутся засевать поля. Для нас это означает то самое обнищание, а мир познает, что такое голод. Интересный выбор — соглашаться на сомнительные сделки с сомнительными партнерами или рубить себе хвост.

Издание WSJ сегодня рассказало некоторые детали переговоров между ООН, Украиной, Россией и Турцией. Предварительно стороны договорились, что зерно будут вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов при прекращении огня в пределах географических границ и "некоторыми операциями" по разминированию украинских портов.

Военно-морские силы Турции будут проверять пустые судна, прибывающие в украинские порты, чтобы "развеять опасения России, что они могут быть использованы для перевозки западного оружия". В Стамбуле ООН создаст центр управления и контроля для отслеживания уровней угрозы судоходству.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак со своей стороны сообщил, что крайняя идея – это предложение украинской стороны. "Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - подчеркнул он.

Представим, что измученную войной и экономическим истощением Украину все-таки сломают на "турецкий вариант". И тут возникают новые вопросы. Настолько ли нам самим комфортно сейчас договариваться о таком с агрессором? Турция — и это доподлинно известно, мародерила вместе с Россией наше зерно из запорожских хранилищ. Мы правда хотим помогать ситуативным экономическим союзникам нашего врага? Где гарантии, что какое-то наше зерно из свежего урожая Эрдоган с Путиным тоже где-то немножко не умыкнут? Поэтому пока не будет решен вопрос мародерства зерна Россией не может идти речь о наших черноморских портах.

И последнее. Кто из участников может обеспечить безопасность наших портов, если мы их разминируем? Путин, Эрдоган или беспозвоночный Антониу Гуттереш из вялого ООН? Мы помним, как последний клялся помочь эвакуации жителей Мариуполя в марте. К сожалению, тысячи тех, кто ждал этого спасения, сейчас лежат в безымянных захоронениях вокруг уничтоженного города. Тот же Гутерреш обещал быть гарантом мира в дипломатических переговорах Зеленского и Путина в апреле. Где эти переговоры? И как резко умолк этот португальский голубь мира после посещения Киева с ракетными ударами.

А пока над Одесчиной без перемен. Там пролетают ракеты, что заставляет задумываться, нужно ли нам такое разминирование снова. Как на Чонгаре со смертельным настроением.

Эксперт Андрей Клименко на вопрос, кто будет обеспечивать проход грузов с украинским зерном в случае такого сценария договоренностей, говорит, что "это технические договоренности, политических решений нет".

По данным WSJ, "зерно будут отправлять конвоями в сопровождении украинских кораблей". Интересно, какие это корабли? Где они? Отправим на убой наш маленький и скромный флот со специалистами, которые пятый месяц лихо защищают Одессу?

Одно ясно — у США, НАТО, наших союзников из ЕС пока нет вариантов решения, как экспортировать украинское зерно морем. Еще в середине июня Джозеф Байден выразил мнение, что сейчас единственная нормальная альтернатива — железная дорога, ведь РФ не упустит возможность сжечь украинский урожай уже в море.

Пока Россия устраивает новые теракты и убивает наших детей в медицинских центрах, как это сделала сегодня в Виннице, мы можем любить африканских детей на расстоянии. Глубокая обеспокоенность. А пока нам нужны в наши порты новые противокорабельные системы. А еще лучше — гаранты, потому что изголодавшиеся беженцы из Африки и Ближнего Востока выберут для побега не Украину, а что-то богатое и заглядывающее в рот Путину.