"Не касается артиллеристов и ракетчиков": глава Николаевщины Ким будет просить "коридор" для оккупантов, которые не совершили убийств и не хотят наступать
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что будет просить власти организовать "коридор" для российских войск, не стрелявших в мирное население
Об этом он сказал в видеообращении.
"Хотел бы обратиться к российским захватчикам. Шанс даем в любом случае. Знаю, стоят там они на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у россиян? Они не хотят нападать. Считают, что их обманули, сказали об учениях, каждый почти говорит, но и обратно вернуться не могут, потому что, говорят, с той стороны, из Херсона, их будут расстреливать во время отступления... Я даже не знаю, я буду обращаться наверх, согласовывать такую вещь, как зеленый коридор для россиян, тех, кто еще не стрелял, не совершил преступлений. Тех, кто хочет жить, буду организовывать "горячую линию" с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых. Я согласен, думаю, у меня получится", - заявил Ким.
Он добавил, что власти Николаева организуют телефон "горячей линии" для российских солдат, не стрелявших в мирное население.
"Это не распространяется на артиллеристов и на зловонных ракетчиков. После Мариуполя у вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю. Завтра дам координаты и инструкцию, что делать, если хотите жить", - сказал глава ОВА.
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