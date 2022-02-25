Не из-за полномасштабной войны РФ против Украины: США высылают из посольства в Вашингтоне второго российского дипломата

Об этом пишет AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.



Отправка американской стороной российского дипломата не имеет отношения к началу полномасштабной войны РФ против Украины. Она вызвана длительными спорами России и США о кадровом обеспечении посольства.



По словам чиновника, 23 февраля Госдепартамент сообщил посольству РФ, что высылает советника министра Сергея Трепелкова. Он является вторым дипломатом миссии, возглавляемой Анатолием Антоновым.

Напомним, 17 февраля РФ выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана.

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