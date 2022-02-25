Не из-за полномасштабной войны РФ против Украины: США высылают из посольства в Вашингтоне второго российского дипломата
США выслали из посольства в Вашингтоне второго российского дипломата, поскольку в этом месяце РФ выслала американского дипломата
Об этом пишет AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.
Отправка американской стороной российского дипломата не имеет отношения к началу полномасштабной войны РФ против Украины. Она вызвана длительными спорами России и США о кадровом обеспечении посольства.
По словам чиновника, 23 февраля Госдепартамент сообщил посольству РФ, что высылает советника министра Сергея Трепелкова. Он является вторым дипломатом миссии, возглавляемой Анатолием Антоновым.
- Напомним, 17 февраля РФ выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана.
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