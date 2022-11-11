НЕ ИСТФАК: Украинцы и поляки – друзья навеки?

Тема эфира: Украина была частью Европы еще 500 лет назад! Украина в Речи Посполитой. Как жилось православным украинцам в католической Речи Посполитой?

В гостях – Наталья Старченко, доктор исторических наук, научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени М. Грушевского Национальной академии наук Украины, исследовательница Речи Посполитой.

Смотрите на ютуб-канале Еспресо сегодня в 18:30.

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