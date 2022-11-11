НЕ ИСТФАК: Украинцы и поляки – друзья навеки?
НЕ ИСТФАК - это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом
Тема эфира: Украина была частью Европы еще 500 лет назад! Украина в Речи Посполитой. Как жилось православным украинцам в католической Речи Посполитой?
В гостях – Наталья Старченко, доктор исторических наук, научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени М. Грушевского Национальной академии наук Украины, исследовательница Речи Посполитой.
Смотрите на ютуб-канале Еспресо сегодня в 18:30.
Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:
НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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