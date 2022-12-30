Гость проекта НЕ ИСТФАК – Александр Зайцев, украинский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета (УКУ).

НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

- Института истории Украины НАН Украины;

- Украинского института национальной памяти;

- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.

Говорим об истории Украины и украинцах, россиянах, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.