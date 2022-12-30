НЕ ИСТФАК, 18:30. Мир идей Степана Бандеры
Чьи книги читал Бандера? Действительно ли есть нечто общее между украинским национализмом и фашизмом? Были ли оуновцы террористами? Каким был типичный портрет оуновца?
Гость проекта НЕ ИСТФАК – Александр Зайцев, украинский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета (УКУ).
НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, россиянах, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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