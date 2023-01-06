НЕ ИСТФАК, 18:30. Когда Ленин вместо Бога
Как праздновать Рождество в атеистической стране, когда Ленин – вместо бога, а его труды – вместо библии?
Гость проекта НЕ ИСТФАК - ЯНА ПРИМАЧЕНКО, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины.
Сегодня вы узнаете:
- Как СССР насаждал праздники и контролировал церковь?
- Как большевики заменяли религиозные праздники светскими, почему это было важно и как это все воспринимало население?
- Была ли у большевиков дискуссия, когда праздновать Рождество, 25-го или 7-го?
- Имел ли Дед Мороз какие-то традиционные украинские корни и почему ему придумали именно такое имя?
- Какими были атрибуты советского Нового года и насколько мы сейчас отошли от них?
Посмотреть эфир и комментировать можно по ссылке:
НЕ ИСТФАК – это разговоры двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще и с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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