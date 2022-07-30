Не исключено, что за два дня до трагедии россияне этапировали из Оленевки тех, кого не хотели убить, – правозащитник Лисянский

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Поскольку я давно занимаюсь местами лишения свободы, то проверил, что два дня назад в Калиновскую колонию был совершен этап, то есть вывозили каких-то топовых заключенных из Оленовской колонии. Я продолжаю изучать, кого из Оленовки перебрасывали на Калиновку, потому что могли переправить тех , кого не хотели намеренно убить этими ракетными обстрелами", - отметил правозащитник.



Павел Лысянский добавил, что в 2018 году в Ростове состоялась сходка "воров в законе", на которой российский криминалитет объявил контроль примерно над 20 тюрьмами ОРДЛО.



"Поэтому причин трагедии в Оленовке могло быть несколько. И на сегодняшний день, если проанализировать состояние некоторых вещей на временно оккупированных территориях, то, например, в городе Светлодарск, который имеет ТЭС, сейчас отсутствуют электро и водоснабжение, люди готовят на улицах. Соответственно, в колониях кормят в последнюю очередь, поэтому есть большой шанс, что мог произойти бунт или еще что-то и для того, чтобы решить этот вопрос, оккупанты могли намеренно нанести удар, таким образом, планировалось напугать украинских военнопленных и поставить точку в беспорядках заключенных. на временно оккупированных территориях", - предположил Лисянский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb