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Не исключаю возможность атаки на армянскую территорию, – политолог Григорян

7 октября, 2023 суббота
10:22
Мир

Степан Григорян, армянский политолог, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, считает, что Россия будет пытаться руками Азербайджана атаковать Армению, чтобы забрать контроль над Зангезурским коридором

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"О коридоре в Сюнике (Зангезурский коридор через провинцию Сюник в Армении является концепцией транспортного коридора для соединения стран региона – ред.), я не исключаю возможности атаки на армянскую территорию именно из-за этого коридора. Это связано с тем, что Россия хочет его забрать, а не другие игроки. Хотя другие игроки хотят этот коридор, но согласны, чтобы это было как путь, который будет контролировать Армения", - объяснил глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества.

По его словам, российское ФСБ хочет иметь контроль над этим коридором, то есть поставить туда российских пограничников.

"Это неприемлемо для Армении, поэтому Россия будет предпринимать попытки настроить против нас в очередной раз Азербайджан, чтобы атаковали. То есть Россия должна чьими-то руками устроить эту атаку. Были уже попытки РФ ставить посты, но тогда не получилось. А сейчас, я думаю, что Россия будет более решительно против нас, потому что мы начали движение в сторону Запада, а в РФ обратили на это внимание", - отметил Степан Григорян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

0 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.

Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.

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